Sostegno alle attività sportive: nuovi fondi per 190.000 euro

UDINE - Scadono il prossimo primo settembre i termini dei due bandi per la presentazione di contributi annuali per le attività di carattere continuativo e la realizzazione di specifiche iniziative in ambito sportivo per l'anno 2017. Un sostegno da sempre fondamentale per il Comune di Udine, e che quest'anno grazie alla variazione di bilancio appena approvata in consiglio comunale, può contare su un fondo di 190.000 euro.

«Grazie a questi contributi potremo sostenere le associazioni sportive e la loro attività sul territorio – spiega l'assessore allo Sport Raffaella Basana - preziosa sia dal punto di vista prettamente sportivo sia dal punto di vista sociale e dell'integrazione».

Il primo bando prevede l'erogazione di sovvenzioni e contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative di carattere continuativo, senza finalità di lucro, che interessino la popolazione residente nel comune coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Il secondo bando prevede invece contributi per iniziative o eventi singoli, che dovranno essere realizzati nel corso dell’anno 2017 (almeno in parte prevalente).

La domanda di contributo e i documenti da allegare devono essere consegnati a mano agli uffici del Protocollo Generale di Via Lionello, 1 ( Palazzo D’Aronco – 2° piano – ala destra, orari dal Lunedì al Venerdì dalle 8.45 alle 12.15, lunedì e giovedì dalle 15.15 alle 16.45) oppure inviate con raccomandata A.R. al medesimo indirizzo, o ancora tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.udine.it.

Gli interessati potranno verificare l'idoneità e la completezza delle domande che intendono presentare fino al 18 agosto 2017, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, negli uffici del Servizio Servizi Educativi e Sportivi di viale Ungheria 15.