FVG - Per la giornata di lunedì l'Osmer Fvg prevede cielo da nuvoloso a coperto con temporali diffusi e piogge da abbondanti a intense.

Saranno possibili qualche temporale forte e piogge localmente più consistenti. Vento in genere da sud moderato sulla costa.

Farà più fresco, con le telemperatura che non superanno i 27°, in pianura come sulla costa.