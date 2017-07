I bagnini salvano un bimbo di un anno che si stava soffocando in spiaggia

LIGNANO - Solo la prontezza e la professionalità dei bagnini ha impedito che un bimbo di appena un anno soffocasse in spiaggia. Il fatto, come riporta il Messaggero Veneto, è accaduto domenica a Lignano Pineta, all'ufficio 6.

Il bambino, italiano, si trovava sotto l'ombrellone con i genitori quando una caramella gommossa gli è rimasta incastrata in gola. Il piccolo non riusciva più a respirare e cominciava a diventare cianotico. In quel momento i genitori hanno chiesto aiuto con l'intervento di cinque bagnini che è stato immediato.

Lo staff del salvataggio ha iniziato a praticare le manovre di soccorso con l'intendo di liberare le vie respiratorie del bambino dalla caramella. Operazione riuscita, con il bimbo che è stato salvato e portato, in un secondo momento, al Pronto soccorso per accertamenti.