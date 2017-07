Malore in mare: interviene un elicottero HH-139 dell'Aeronautica Militare

LIGNANO SABBIADORO - Prima si esibisce all'Air Show, poi interviene per soccorrere un uomo colpito da un malore. E' accaduto a Lignano, con un elicottero HH-139 dell'Aeronautica Militare che, chiamato in causa dalla Guardia Costiera, ha rimandato il ritorno alla base per prelevare una persona colpita da attacco cardiaco a bordo di un'imbarcazione a largo.

Il soccorso è avvenuto nei pressi dell'isola di Sant'Andrea, dove l'uomo sentitosi male era stato portato dalla Guardia Costiera. L'elicottero è atterrato e l'ha portato a bordo trasportandolo d'urgenza all'ospedale di Udine. La notizia è stata anticipata dal Messaggero Veneto.





