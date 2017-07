UDINE - Pioggia, forti raffiche di vento, temperature in picchiata (alle 8.30 il termometro misurava 16 gradi a Udine): il capoluogo friulano si è risvegliato così nella giornata di lunedì 24 luglio. Molti dunque di disagi che hanno dato avvio all'ultima settimana del mese.

Per la giornata di lunedì 24 luglio erano stati però previsti forti temporali diffusi e piogge da abbondanti a intense, localmente anche più consistenti. E, come da previsione, la città è stata sferazata da forti raffiche di vento accompagnato da piogge intense. Proprio a causa del forte vento in diverse zone della città (come testimoniano le immagini) sono diversi gli alberi che sono stati spezzati o sradicati.

Maltempo: alberi divelti in molte zone della città. Qui siamo al Parco Moretti di Udine (© Diario di Udine)

Maltempo: alberi divelti in molte zone della città. Qui siamo in via Cadore, a Udine (© Diario di Udine)