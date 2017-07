Parapiglia in un locale di Latisana: denunciate due persone

LATISANA - I carabinieri della stazione di Latisana hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 25enne cittadino albanese per minacce a incaricato di pubblico servizio e lesioni. Le indagini sono partite dopo un'aggressione avvenuta lo scorso 22 luglio in un locale pubblico di Latisana, dov'era scoppiato un parapiglia.

L'uomo, come riportano i carabinieri, ha aggredito un 50enne di Latisana e la figlia all'interno del localke, procurando lesioni a entrambi e venendo nuovamente deferito per tale reato (non era la prima volta che accadeva). Anche il 50enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale.