Novelli: un progetto turistico per Cividale-Aquileia-Palmanova-Grado

FVG - «A che punto è la promozione e realizzazione del progetto turistico integrato che comprende le città di Cividale, Aquileia, Palmanova e Grado?» A porre il quesito è il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli, che aveva già presentato due ordini del giorno sul tema nell'ambito della legge finanziaria 2015 e dell'assestamento di bilancio 2015, entrambi accolti dalla giunta regionale.

«Oggi, con l'entrata di Palmanova nel patrimonio Unesco - rileva Novelli - il tema della promozione turistica del Fvg è tornato di strettissima attualità. In questo senso Forza Italia si è attivata per prima per cercare di sfruttare una peculiarità unica al mondo: ben tre città UNESCO nell'arco di 50 km, che peraltro distano solo pochi chilometri da Grado, un'altra cittadina storica di altissimo valore culturale che rappresenta il naturale sbocco sul mare di un eventuale distretto turistico». "Già due anni fa presentammo un ordine del giorno affinché si unissero in un unico pacchetto i quattro comuni di Cividale, Aquileia, Palmanova e Grado, con l'obiettivo di organizzare servizi turistici unitari e coordinati, supportati da strumenti didattici qualificati in un contesto di semplificazione per quanto riguarda l'accesso ai monumenti, ma anche per attuare manifestazioni culturali e sportive. Penso ad esempio all'Unesco Cities Marathon, unica competizione di questo genere a unire ben tre città Patrimonio dell'Umanità, ma anche a una collaborazione con l'Udinese Calcio (oggetto del secondo ordine del giorno approvato dalla Giunta regionale) che, godendo di una visibilità internazionale, potrebbe sicuramente essere un potenziale veicolo di promozione delle realtà turistiche regionali».

«Da queste proposte sono passati oltre due anni - prosegue l'esponente di Forza Italia - ma ben poco è stato fatto dalla Regione per attuarle. Lo scorso 24 marzo è stata sottoscritta la proposta di realizzazione di un Distretto dei quattro Comuni Grado, Aquileia, Palmanova e Cividale del Friuli, con il quale le amministrazioni hanno creato, a titolo sperimentale, un progetto che si propone, tra l'altro, di offrire una varietà di itinerari tematici tale da consentire ai visitatori il prolungamento della permanenza dei visitatori per più giorni, eliminando il cosiddetto turismo di passaggio, economicamente poco vantaggioso. Il tutto coordinato da PromoTurismo Fvg per quanto riguarda la promozione, gestione e marketing». "A oggi si tratta quindi solo di progetti presenti sulla carta. Ora però, che anche Palmanova è entrata nel Patrimonio UNESCO - conclude Novelli - sarebbe necessario accelerare tutte le procedure e i progetti, mettendo magari Cividale come Comune capofila visto l'incremento delle presenze turistiche nella città ducale, per rendere il FVG ancora più attrattivo a livello internazionale».