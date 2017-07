A suggellare la 26^ edizione di Mittelfest con un strepitoso evento live, sarà Sting

CIVIDALE - La storica connotazione internazionale di Mittelfest si conferma quest’anno riproponendo la fortunata collaborazione con Zenit srl, Comune di Cividale, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia PromoTurismoFVG per un’operazione corale che permetterà nuovamente di ospitare una grande star della musica mondiale dopo la grande notte di Santana lo scorso anno, estendendo così lo sguardo del festival ben oltre i più consueti confini europei.

Tutti al Parco della Lesa

A suggellare la 26^ edizione della rassegna con un strepitoso evento live sarà il grande Sting, fra i più importanti esponenti della musica di sempre, dal vivo domani, martedì 25 luglio sul palco del Parco della Lesa. Quello di Cividale sarà anche l’unica data italiana per il Nordest del nuovo tour mondiale dell’artista britannico dal titolo «57th & 9th», evento che richiamerà di certo moltissimi appassionati anche da tutta Italia e dai nostri vicini europei. I biglietti per il concerto sono ancora disponibili sui circuiti Ticketone, Eventim e OeTicket e lo saranno anche domani alle biglietterie dello spettacolo, a partire dalle 16. Le porte del parco apriranno al pubblico alle 18.30 mentre lo spettacolo inizierà alle 21.30. Già dalla tarda mattinata di domani verrà chiusa la strada provinciale n.19 del Natisone, denominata via Carraria; su tutto il tratto di strada interessato dalla chiusura la sosta sarà vietata con rimozione forzata. Per quanto riguarda i parcheggi, saranno disponibili tutti i punti sosta liberi presenti in città.

Per info e per consultare la mappa visitare il sito www.azalea.it .