Al Palmanova Outlet Village c’è la «Village Night»

AIELLO DEL FRIULI – Al Palmanova Outlet Village c’è attesa per la «Village Night», l’evento dell’estate 2017. Le eccellenze del Friuli Venezia Giulia troveranno casa tra le vie dello shopping dell’outlet friulano. La manifestazione, in programma sabato 5 agosto, dalle 18.30 in poi, unirà sotto un unico denominatore degustazioni, musica live e sapori del territorio. Per l’occasione, il Palmanova Outlet Village regalerà ai suoi ospiti un altro grande concerto gratuito: alle 21.30 Samuele Bersani porterà al Village il suo «La fortuna che abbiamo Tour 2017». Tutti i negozi resteranno eccezionalmente aperti fino a mezzanotte. Shopping e degustazioni delle più importanti cantine del territorio e di birrifici artigianali saranno gli ingredienti di una serata all’insegna delle eccellenze regionali. La Village Night, inoltre, sarà impreziosita dagli Steam by Sonics, che, dalle 19 alle 21, animeranno le vie del Village con le loro inequivocabili acrobazie da terra. Il buon vino del Friuli Venezia Giulia e le più rinomate birre artigianali del territorio, come detto, accompagneranno i clienti dell’outlet in una serata di shopping e divertimento.

Cantine, birrifici e sapori

Nelle 4 isole di degustazione allestite all’interno del Village, sarà possibile degustare, in un percorso unico, i vini appartenenti a una ventina delle migliori cantine del Friuli Venezia Giulia (Castello di Spessa, Di Lenardo, I Magredi, La Tunella, Livon, Villa Russiz, Renzo Sgubin, Fiegl, Norina Pez, Forchir, Vistorta, Roncada, Cormons, Tiare, Zorzettig, Tenuta Borgo Conventi, Ermacora, Tenuta Luisa, Tenuta Tomasella e Fruscalzo). Tre i Consorzi coinvolti: Consorzio Tutela Vini Doc Grave, Consorzio Collio e Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo. Novità dell’edizione 2017, ci saranno anche 4 birrifici artigianali: Tenute Collesi, Oldo Birrificio Artigianale, Borderline Brewer e Cittavecchia. Tramite l’acquisto di 3 gettoni, al costo di 10 euro, i visitatori potranno iniziare gli «assaggi itineranti» (2 degustazioni nelle 3 isole di assaggio vini e nell’isola di degustazione birra artigianale e 1 nelle stuzzicherie di accompagnamento). I piatti saranno preparati appositamente per l’appuntamento enogastronomico dai punti ristoro del Village (Dall’Ava e WellDone) e da Bottega Oriamia (Spazio Arte del Village).

Il concerto

Alle 21.30 la voce di Samuele Bersani allieterà i presenti. Al termine del live concert, la musica al Village continuerà sulle note di Radio Monte Carlo, partner dell’evento, e sarà trasmessa in radio diffusione fino alle 24. La partnership con la rinomata radio nazionale si articolerà con un contest che inizierà lunedì 24 luglio e prevede la possibilità per quattro ascoltatori di un meet&greet con l’artista protagonista oltre alla possibilità di degustare le eccellenze del territorio friulano per altri quattro ascoltatori. «La Land of Fashion – spiega il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande - riconosce l’importanza di regalare ai visitatori un’esperienza unica. Franciacorta Outlet Village, Valdichiana Outlet Village, Mantova Outlet Village, Palmanova Outlet Village e Puglia Outlet Village hanno voluto organizzare un vero e proprio percorso dei sensi, caratterizzato da isole dedicate alle degustazioni più importanti. Un’occasione da non perdere per fare shopping tra stelle e musica degustando le eccellenze regionali. Siamo anche orgogliosi di presentare al pubblico il concerto del noto e apprezzato cantautore Samuele Bersani. Dopo Raf e la band Elio e le Storie Tese, due sold out, ancora un grande concerto live».