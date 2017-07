Suv investe 94enne e scappa: è caccia al pirata della strada

BERTIOLO - Sarebbe in gravi condizioni l’anziana di 94 anni che il 23 luglio, attorno alle 18, a Bertiolo, è stata investita da un’auto pirata sull'uscio di casa. Ricoverata al Santa Maria la Misericordia di Udine, ha un femore rotto, diverse lesioni e tumefazioni.

I fatti

Da una prima ricostruzione dei fatti - come riporta Il Gazzettino -, un suv sarebbe entrato nel centro del paese a tutta velocità. Fatta un’inversione a 'u' è andato verso via Roma. Nell’effettuare la manovra, però, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo finendo sul marciapiede dove si trovava l’anziana signora (a due metri dal portone di casa) che sarebbe quindi stata travolta, in quanto all’auto, ha continuato per la sua strada senza fermarsi.

I soccorsi

La nonnina (in piena salute e autosufficiente) è rovinata a terra procurandosi la frattura della gamba. I presenti hanno subito chiamato aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno stabilizzata sul posto e portata con urgenza all’ospedale dove dovrà subire un'operazione chirurgica. Sul caso stanno indagando i carabinieri che stanno visionando le immagini della video sorveglianza del centro del paese.