VisioKids: tre martedì a misura di bambino!

UDINE – Tre martedì pensati per i più piccini (e non solo) vi aspettano al Visionario dal 25 luglio.

Ad aprire il ciclo VisioKids, alle 17, Baby Boss

Baby Boss, il nuovo bebè, arriva a casa di Tim, indossa giacca e cravatta e ha in mano una ventiquattrore. La rivalità tra i due verrà superata nel momento in cui Tim scopre che Baby Boss è che una spia in missione segreta. I due piccoli saranno catapultati in un'avventura stravagante per riuscire a sventare un complotto per sostituire i bambini con dei cuccioli.

Gli altri eventi

I prossimi appuntamenti vedranno arrivare in sala Sette minuti dopo la mezzanotte (1 agosto), e infine Nocedicocco – Il piccolo drago (8 agosto). Parte del ciclo sarà anche il laboratorio Dragoniere a cura di Chiara Giorgiutti. Con carta, forbici ed un po' di spago, i giovani partecipanti impareranno a dar vita ad un drago fantastico creato con le loro stesse mani. Il laboratorio di marionette è adatto a bambini dai 12 ai 15 anni. Iscrizioni presso la Mediateca «M. Quargnolo» (Mediateca lunedì/sabato, 14-19 e giovedì, 10.30- 12.30, T. 043298761, mediateca@visionario.info)

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Faceboook o contattare il numero 0432/227798.