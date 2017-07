Ubriaco in piazza Libertà vede l'ambulanza e decide di 'farsi un giro'

UDINE - Un attimo di distrazione è bastato per sì che un uomo, visibilmente alterato dall'alcol, si 'impossessasse' di un ambulanza parcheggiata. Tutto è accaduto in piazza Libertà, a Udine, nel primo pomeriggio di domenica 23 luglio.

I fatti

Il 56enne udinese, ha notato il mezzo di soccorso in piazza Libertà e - come chiarito dal Messaggero Veneto - ha 'ben pensato' di approfittare dell’assenza degli operatori sanitari per salire sull'ambulanza al posto del guidatore. Gli addetti del 118 hanno cercato di farlo scendere, ma a nulla sono valsi i loro tentativi. Per 'riappropriarsi' del mezzo, hanno dovuto ricorrere alle forze dell'ordine: sul posto è giunta una quadra volante della Questura di Udine. Bloccato, per l’uomo è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio.