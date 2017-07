Popstar americana in Fvg, per un soggiorno ‘mordi e fuggi’, ospite al Villaverde di Fagagna

FAGAGNA - È arrivata in silenzio. Ha preteso che la sua presenza rimanesse blindata, per evitare la ressa dei fan. Ed è ripartita nel pomeriggio del 24 luglio. Venerdì prossimo, 28 luglio, è infatti attesa a Cincinnati (Ohio, Usa), al Paul Brown Stadium, per un concerto.

La star

Stiamo parlando di Mary J(ane) Blige, popstar che per il suo intermezzo friulano ‘mordi e fuggi’ ha scelto il Resort di Villaverde, a Fagagna. Mary J. Blige, è considerata la regina del soul e del R&B contemporenei. Cantautrice, modella, attrice, produttrice discografica, è autrice del singolo Be Without You (2005) diventata la canzone R&B di maggior successo nella storia della musica. Ha duettato con numerose star della musica: Stevie Wonder, Tiziano Ferro, Sting, gli U2, Withney Houston. Ha all’attivo 50 milioni di album venduti nel mondo e nove Grammy Awards.

Sul motivo del suo passaggio in Friuli è top secret

Pare tuttavia che la popstar americana abbia avuto proprio questo pomeriggio, prima della partenza, un incontro con un famoso imprenditore della collinare. La sua richiesta di rimanere per così dire ‘invisibile’ proprio per garantirsi il massimo della privacy è stata dunque esaudita, anche se – inevitabilmente – la popstar è stata riconosciuta da alcuni turisti d’oltralpe presenti in questi giorni nel prestigioso complesso voluto e realizzato da Gabriele Lualdi. (D.P.)