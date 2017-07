Avasinis è pronta per la Festa del Lampone e del Mirtillo

AVASINIS - Anche quest’anno dal 12 al 15 Agosto, per le vie di Avasinis (Vasinas o Vasinis in lingua Friulana) torna la Festa del Lampone e del Mirtillo in cui si potranno acquistare i famosi mirtilli e lamponi freschi e i loro derivati. Durante la giornata e fino a tarda sera si potranno gustare dolci e tante altre prelibatezze a base di lamponi e mirtilli. Non solo crostate, biscotti, pane, crepes, bomboloni, miele al lampone, gelato artigianale coi lamponi e mirtilli caldi, confetture ma anche i tipici piatti paesani, preparati secondo antiche e segrete ricette. Potrete gustare con gli amici e la famiglia frico, polenta nostrana cotta al momento, frittata col formaggio filante, salam tal aset di lampone, frico cul Sprês, luania tal suf, ridic cu l’ai di Vasinas, formaggio del malgaro, sorprese roventi alla griglia, gli imperdibili gnocchi al lampone e mirtillo, e gli introvabili cjarsons al mirtillo e al lampone. Per dissetarvi potrete bere l’acqua al lampone, l’ottima birra anche al lampone, il sorbetto al lampone o al mirtillo, i migliori vini e una sgnaputa al mirtillo.

Un borgo dalle mille risorse

Avasinis, un punto nella carta geografica, una certezza per i palati più esigenti. Il borgo del Friuli Venezia Giulia ha conquistato una posizione di riguardo nel panorama delle feste mitteleuropee, offrendo in poche centinaia di metri quadrati tra vie e piazzette, benessere, gusto, ritmo e relax. La festa del lampone e del mirtillo vi attende ai piedi del monte Cuar, a pochi Km dal casello autostradale di Gemona – Osoppo, a due passi dal lago dei Tre comuni (o di Alesso, o di Cavazzo e, per altri ancora: il lago vicino ad Avasinis).

Sabato 12 agosto

Alle 17 apertura festeggiamenti e musica No Stop. Melodie e canti dei nostri luoghi e per ogni gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno diversi gruppi di musica popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli. Anfiteatro della musica: alle 19.30 Trabeat Furlan Rock, alle 21.30 Doogie White e la sua band in concerto la voce dei famosi Rainbow il gruppo formato assieme a Ritchie Blackmore il chitarrista dei Deep Purple. Grande artista e collaboratore degli Iron Maiden, di Michael Schenker e Uli John Roth degli Scorpions.

Domenica 13 agosto

Alle 9 apertura festeggiamenti e musica No Stop. Melodie e canti dei nostri luoghi e per ogni gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno diversi gruppi di musica popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli. All'anfiteatro della musica alle 20 Goliardika rock’n’ show band, direttamente dalla 90esima adunata nazionale Alpini Treviso 2017, canti della Naja con un occhio di riguardo per gli Alpini, riarrangiati in chiave Rock ed inoltre: twist, ska, rock, reggae, blues, ecc. Alle 22 Voci Sole in concerto è un concentrato melodico estivo e coloratissimo che fa dell’eclettismo la colonna sonora portante dello show. Il repertorio è composto infatti da cover con particolari arrangiamenti che attingono da un vasto e variegato panorama musicale dagli anni '70 ad oggi, dai Beatles agli Abba fino alle grandi voci femminili.

Lunedì 14 agosto

Alle 17 apertura festeggiamenti e musica No Stop. Melodie e canti dei nostri luoghi e per ogni gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno diversi gruppi di musica popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli. All'anfiteatro della musica: alle 19.30 I flames musica live con la prima band dai 7 ai 15 anni, alle 21.30 Kee Marcello e la sua band in concerto Uno dei chitarristi più talentuosi mai usciti dalla vivace scena scandinava. Ha fatto la storia per la sua lunghissima militanza negli Europe, band straordinaria con vendite nell’ordine di decine di milioni di dischi.

Martedì 15 agosto

Ferragosto ad Avasinis, alle 9 apertura festeggiamenti e musica No Stop. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno diversi gruppi di musica popolare nordestina. Alle 18 Francofabrica direttamente da Italia's got Talent cabaret e musica, all'anfiteatro della musica 19.30 i Vegas anche loro con i capelli bianchi, alle 21.30 The Animals & Friends. Da Manchester ad Avasinis: il superconcerto con i Rolling Stones ed i Beatles, gli Animals furono una delle band di maggior successo negli anni sessanta. Dopo più di 30 anni i due membri originali John Steel e Mickey Gallager hanno deciso di far rivivere la magia dei tempi andati e di tornare con le loro hits in giro per il mondo, come 'House of the rising sun', 'We gotta get out of this place', 'Boom boom' o 'I’m crying'.

Per informazioni: www.prolocoavasinis.org.