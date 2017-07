Sagra di San Lorenzo a Monteaperta: tutto pronto per la nuova edizione

MONTEAPERTA - È tutto pronto per il debutto della nuova edizione della sagra di San Lorenzo che si svolgerà a Monteaperta sabato 5, domenica e giovedì 10 agosto. Un'anteprima dei festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e di cimeli, presso l’area festeggiamenti, dedicata sempre mitiche ‘Tigri di Monteaperta’, prevista venerdì 4 agosto alle 19.

Il programma

L’avvio della sagra, invece, è previsto per sabato 5 agosto alle 14, con l’apertura dei chioschi e il torneo di calcetto. In serata si svolgeranno le elezioni di Mister Italia e Miss Cinema e il djset di Max Zuegler. Domenica 6 l’apertura è prevista alle 11 a cui seguirà il pranzo con intrattenimento musicale e la seconda fase del torneo di calcetto. Nel pomeriggio, alle 18.30, esibizione di tiro alla fune in ricordo delle ‘Tigri di Monteaperta’ e di Ileana Carloni. In serata balli con l’orchestra ‘Petris e i solisti’. La sagra poi riprenderà giovedì 10 agosto con l’apertura dei chioschi alle 18. Alle 19 ci sarà la Santa Messa nella chiesa di Monteaperta, alle 20 la gara di briscola a coppie e il finale con la serata musicale del ‘Trio Matajur’.