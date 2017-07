Sogno di una notte di mezza estate: appuntamento a Buttrio

BUTTRIO - Gli eventi a Buttrio per quest’estate non sono ancora terminati: questa è la volta di 'Sogno di una notte di mezza estate' – la grande notte delle corone, l’esclusivo appuntamento che si terrà sabato 29 luglio alle 20.30, nella splendida cornice di Villa di Toppo Florio. Anche quest’anno, infatti, sarà possibile deliziare il palato con antipasti di formaggi, piatti tipici friulani e golosi dolci di Buttrio da accompagnare alla degustazione dei 670 vini selezionati per le finali di Vinibuoni d’Italia.

Dettagli

Il costo della cena è di euro 30 a persona (ridotto a 10 euro per i bambini fino ai 12 anni). È obbligatoria la prenotazione entro e non oltre Martedì 25 luglio direttamente presso la Pro Loco di Buri, in Via Morpugo 6, Buttrio – tel. 0432 673311, oppure inviando una mail a info@buri.it. Orari: dal martedì al sabato, alle 9.30 – 12.30, giovedì e venerdì anche alle 15 – 18. La conferma della prenotazione avviene con il versamento della quota. Vi informiamo che i posti sono limitati.