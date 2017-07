Gruppo Euris spa e Innov@ctors srl cercano programmatori software

FVG - Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di 250 ore finalizzato a sviluppare le competenze necessarie per programmare, attraverso linguaggi orientati agli oggetti (OOP), in particolare su piattaforma Microsoft.NET che permette di creare sia applicazioni eseguibili in locale, applicazioni per il web e per i dispositivi mobile e per l’Iot (Internet of Things). L'avvio delle lezioni è previsto a settembre 2017. Il corso è proposto dal Gruppo Euris spa e Innov@ctors srl insieme all’Agenzia Regionale per il lavoro del Friuli Venezia Giulia, a Ires Fvg Impresa sociale con il supporto del Centro di ricerca Friuli Innovazione.

A chi è rivolto

Destinatari sono persone iscritte al programma Pipol con i prerequisiti specificati nella scheda allegata a piè di pagina. Non è richiesta esperienza professionale precedente, particolarmente importante l'interesse verso i temi della programmazione, maturati anche in ambiti informali e attraverso approfondimenti personali.

Come presentare la domanda

I cittadini, in possesso dei requisiti, che vorranno partecipare al corso possono presentare la propria domanda fino al 20 agosto 2017 direttamente al Servizio Preselezione del Centro per l’Impiego di Udine inviando la propria candidatura e il proprio curriculum vitae via mail, citando nell' oggetto il codice: 10361, al seguente indirizzo: ido.ubf@regione.fvg.it. Alla candidatura seguiranno i colloqui di selezione.

Di cosa si parlerà

Gli argomenti trattati nel corso vanno dalla teoria OOP, al linguaggio C#, agli elementi dei base dati e sql. Altri temi che saranno trattati durante il percorso sono riconducibili all’approfondimento dell’ambiente di sviluppo, ai controlli WEB e all’interazione con le basi dati (ASP.NET WebForm, ASP.NET MVC), alle architetture a servizi (WCF), , alle tecnologie web (html, CSS e Javascript).

Professionalità qualificate nel settore ICT

La programmazione di questa formazione nasce dall'oggettiva difficoltà nel reperire professionalità qualificate nel settore ICT manifestata dalle aziende insediate al Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine e raccolta da Friuli Innovazione che sostengono le proprie aziende in crescita. L’obiettivo, nell’immediato, è l’inserimento lavorativo per il potenziamento dell’organico di due imprese attraverso un percorso formativo preliminare, finalizzato all’inserimento in azienda mediante un percorso di tirocinio e la possibile trasformazione in un successivo contratto di lavoro per i migliori profili.