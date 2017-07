Raffica di furti a Lignano: spariscono contanti e una borsa firmata

LIGNANO - Furti seriali a Lignano. Vittime dei turisti tedeschi e ungheresi. I colpi sono stati messi a segno nella zona di Riviera e a essere colpite sono state delle abitazioni vicine. Tre gli episodi denunciati e su cui stanno lavorando i carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro e i colleghi del Norm della Compagnia di Latisana.

Il danno più ingente è quello subito da un turista tedesco, 'alleggerito' di 1700 euro. Anche agli altri non è andata bene, sparito altro denaro in contante, circa 200 euro e una borsa griffata. Non sono stati trovati segni di effrazione. Pare dunque che i malviventi siano stati ‘facilitati’ da porte e finestre non chiuse a dovere. Come detto, in corso, ora, le indagini.