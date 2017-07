Vigili del Fuoco: contro la carenza di personale 4 nuove risorse in Friuli

UDINE - Primi, concreti segnali di attenzione da parte del ministro dell'Interno, Marco Minniti, rispetto al tema delle carenze di organico del personale dei Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia, segnalate dalla presidente, Debora Serracchiani, che aveva sollecitato l'interessamento dell'esponente del Governo e ogni azione utile a superare un deficit che, aveva rilevato, «non affligge allo stesso modo tutto il territorio nazionale». Rispondendo alla richiesta di Serracchiani, Minniti ha innanzitutto reso noto che, proprio nell'ottica del potenziamento delle articolazioni territoriali, è stato previsto l'incremento della dotazione organica del Comando provinciale di Udine con l'assegnazione di ulteriori quattro vigili permanenti.

In questo contesto il ministro ha annunciato che la sede di Cividale del Friuli, che fino a oggi ha potuto operare con l'assegnazione di personale discontinuo affiancato da personale permanente proprio del Comando provinciale di Udine, nel Piano di riordino delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco «è stata confermata come sede permanente». Per quanto riguarda poi la sede di Sacile, cui la presidente Serracchiani aveva fatto esplicito riferimento, nel ricordare che in quel Comune è stato istituito a fine novembre 2016 un presidio volontario, temporaneo, il ministro ha comunque evidenziato che nel Piano complessivo di riordino è prevista l'attivazione di un distaccamento permanente.

Per la presidente Serracchiani si tratta di un «positivo segnale che la situazione di carenza di organico rappresentata dalla Regione è all'attenzione del Governo nazionale». «In ogni caso l'interlocuzione con il Viminale e con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non si ferma qui», assicura la presidente, evidenziando "il costante impegno dell'amministrazione regionale per superare le difficoltà che quotidianamente affrontano i nostri quattro comandi provinciali per mantenere, con ranghi ridotti, un adeguato livello di efficienza», e, dunque, «per garantire la necessaria capillare presenza sul territorio a presidio del soccorso pubblico e della difesa civile che contribuisce in maniera determinante alla sicurezza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia».