Il trattore la travolge, è grave. Era senza documenti, ora l'appello della polizia per scoprirne l'identità

PALMANOVA - E’ rimasta coinvolta in un incidente, ma era senza documenti e non si conosce la sua identità. Ora la donna, apparentemente una 60enne, che nel pomeriggio del 24 luglio, attorno alle 16.30, in sella alla sua bici, è stata travolta da un trattore con rimorchio condotto da un uomo del posto, versa in gravi condizioni.

L’uomo, si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi

Sul posto - come riporta Il Gazzettino - i sanitari del 118, assieme a loro anche l’elicottero, partito dalla centrale operativa di Udine ma costretto subito a rientrare a casa del maltempo.

L'appello per scoprire chi è

Trasportata in codice rosso all’ospedale di Udine, la donna ha riportato un grave trauma cranico e facciale. Bici e trattore sono stati posti sotto sequestro. La polizia locale Palma Torre, che si è occupata dei rilievi del caso, lancia un appello: chi pensa di poter conoscere la donna deve subito chiamare lo 0432.928710.