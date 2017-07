Sesso in strada a Cervignano: multa salata per i due amanti

CERVIGNANO DEL FRIULI - Non sono riusciti a trattenersi e si sono lasciati andare in strada: la coppia è stata vista da più persone a fare sesso in lunga una via, a Cervignano del Friuli.

I fatti

E’ successo nella serata del 24 luglio, attorno alle 19, in una zona residenziale della cittadina. I due amanti, lui 40 anni di Monfalcone, le 30 di Trieste, si trovavano nei pressi delle loro vetture, parcheggiate poco più in là dal luogo in cui i due hanno ‘consumato’. Chi li ha notati, ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati gli uomini dell’Arma della stazione di Cervignano. Dopo averli fatti rivestire, i militari li hanno sanzionati (ai sensi dell’art.527 comma 1 c.p. depenalizzato): dovranno pagare 10 mila euro a testa.