La donna investita dal trattore a Palmanova ha un volto

PALMANOVA - E’ stata identificata la donna che nella giornata di lunedì 24 luglio è rimasta coinvolta in un incidente e della quale non si conosceva l’identità. La signora, infatti, non aveva con sé i documenti e dopo i primi accertamenti all’ospedale, dove è stata trasportata in codice rosso, non si ricordava nulla, presumibilmente a causa del trauma subito.

Le indagini della polizia locale - come precisa il Messaggero Veneto - hanno permesso, nella mattinata del 25 luglio, di darle un volto: si tratta di una badate di nazionalità russa, di 62 anni, che lavora in zona.