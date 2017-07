Viale Tricesimo: In partenza i lavori per una rotatoria

UDINE - Con la pubblicazione dell'ordinanza da parte della Polizia locale è tutto pronto per l'apertura del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria in viale Tricesimo all'incrocio con via Verbania. Lavori che saranno affidati alla ditta F&B di Nimis per conto della società Lidl Italia Srl, titolare di un punto vendita situato proprio all'altezza dell'intersezione in oggetto. L'intervento, che partirà nei prossimi giorni non appena terminate le operazioni di predisposizione del cantiere, avranno una durata di due mesi e mezzo e porteranno alla costruzione di una rotatoria in sostituzione dell'attuale incrocio.

La vibilità

Durante la realizzazione dell'opera sarà consentito il transito anche se la carreggiata sarà comunque ristretta progressivamente. Resterà invece chiuso alla circolazione l'accesso a via Verbania da viale Tricesimo, salvo per i residenti e i veicoli commerciali che dovranno caricare o scaricare merce. «A marzo abbiamo realizzato l'asfaltatura di viale Tricesimo – sottolinea l'assessore alla Mobilità, Enrico Pizza – e ora con un'ottima sinergia pubblico-privato interveniamo su un incrocio delicato che grazie alla rotatoria sarà fluidificato. Questa programmazione scaglionata degli interventi sulla principale via di accesso da nord alla città ci ha permesso di ottimizzare i costi».

I lavori saranno realizzati in fasi

Per evitare al massimo i disagi, i lavori saranno realizzati in fasi elaborate dagli uffici comunali Edilizia privata e Mobilità e dalla Polizia locale. Il primo passo sarà segnato dalla predisposizione dell'area di cantiere, dalla demolizione delle aiuole esistenti e dall'asfaltatura base. A seguire sono in programma le operazioni di demolizione del fabbricato a nord del parcheggio, la realizzazione del ramo su via Verbania e l'abbassamento dei marciapiedi. La fase tre, che proseguirà nei mesi di agosto e settembre, vedrà la realizzazione di un parcheggio a nord del punto vendita e del quadrante sud-ovest della rotatoria. Successivamente si interverrà sul quadrante nord-ovest per la costruzione del parcheggio corrispondente e del marciapiede. Gli ultimi giorni di cantiere saranno invece dedicati alla realizzazione delle isole spartitraffico, all'asfaltatura e alla nuova segnaletica.