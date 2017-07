Amb, fatturato oltre 100 milioni e la produzione raddoppia

SAN DANIELE DEL FRIULI – Alla luce del trend positivo dei risultati economici, del piano di investimenti pluriennale e di un avanzato modello di innovazione del prodotto, Amb Spa - azienda italiana e punto di riferimento internazionale per la realizzazione di film plastici multistrato destinati prevalentemente al packaging di alimenti - annuncia il nuovo piano di sviluppo e l’apertura di un secondo stabilimento, che affianca lo storico quartier generale di San Daniele del Friuli.

Investimenti per circa 6,6 milioni

Il nuovo insediamento si trova ad Amaro, in quella che fu la sede della Coopca, supera i 25 mila metri quadrati che saranno destinati a produzione, logistica e uffici direzionali. La scelta di Amaro (Udine) si deve anche al fatto che esso si trova in un’area ancora più vicina alle arterie che conducono ai principali mercati internazionali di Amb Spa. Investimenti pari a circa 6,6 milioni di euro uniti a scelte strategiche e operative hanno consentito di rendere il nuovo sito da subito operativo: a luglio 2017 vi sarà il trasferimento dell’area uffici e dell’area taglio del prodotto finito e sarà unificata la gestione della logistica outbound. Il graduale aumento della capacità produttiva tramite l’acquisto e l’installazione di nuovi impianti di estrusione e della prima linea produttiva Cast si completerà entro il 2017 e permetterà di ottenere una produttività complessiva pari a 65 mila tonnellate, di cui 15 mila derivanti dalla nuova produzione di Amaro; cifra quest’ultima destinata a raddoppiare entro il 2018.

I dipendenti

Dal punto di vista dell’occupazione, ai 230 dipendenti attualmente impiegati nella sede originaria di AMB Spa se ne aggiungeranno 41 per il secondo sito, che raggiungerà a breve quota 110 addetti. L’investimento per l’espansione di AMB Spa nel biennio 2017-2018 è di 15 milioni di euro e permette di prevedere un fatturato 2017 che supera 100 milioni di euro (il fatturato del 2016 è di 89,3 milioni di euro). Per il turn over 2018 si punta a 113 milioni di euro. «La crescita costante di Amb Spa e la volontà di essere partner strategici nei progetti di crescita dei nostri clienti – dichiara Bruno Marin - ci hanno indotto a trovare nuovi spazi produttivi e logistici, oltre che per il management. Il sito si trova in un’area geografica importante che consente velocità ancora maggiore nel raggiungere i mercati di riferimento. Alle positive ricadute occupazionali, all’aumento della produttività e della solidità offerta ai clienti, si conferma lo spirito innovatore che contraddistingue da sempre AMB Spa, con prodotti tecnologicamente performanti che coprono tutte le esigenze del cliente e servizi avanzati: dalla progettazione alla consegna del prodotto finito, ovvero alla sua completa gestione».