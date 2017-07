Villanova, si va alla scoperta del mondo ipogeo

VILLANOVA - Un evento da non perdere per conoscere il mondo ipogeo da nuovi punti di vista. Domenica 30 luglio doppio appuntamento. Alle 10 visita speleo-fotografica dedicata a tutti coloro che vorranno fotografare con calma l’interno delle grotte senza dover attenersi alle tempistiche proprie delle visite turistiche. La visita è stata pensata anche per gli amanti della fotografia estrema, che potranno sperimentare nuove tecniche. La visita durerà circa due ore e mezza e si svolgerà principalmente lungo il percorso turistico. Alle 17, invece, ci sarà l’attesissimo appuntamento meditativo «Ritorno al centro della terra». Partendo dal percorso turistico si potrà visitare, sempre assieme ad una guida esperta, una parte della grotta fino a oggi non ancora aperta al pubblico ma in parte già attrezzata. I visitatori potranno raggiungere la maestosa Sala Regina Margherita, dove ad attenderli ci saranno gli speleo-meditatori Stefano Dalan e Andrea Tosi, che, con i loro strumenti, accompagneranno i presenti in un viaggio meditativo ed energetico.

Per informazioni e prenotazioni contattare Tiziana al numero 347-8830590 o scrivere all’indirizzo mail tizcaver@gmail.com. La Grotta Nuova resterà aperta, fino alla fine di luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 (domenica orario continuato). Durante il mese di agosto orario continuato dalle 10 alle 18, tutti i giorni. Villanova delle Grotte, inoltre, si prepara a ospitare, nel mese di agosto, l'antichissima sagra dell'Assunta, tradizionale appuntamento religioso ed enogastronomico per trascorrere una giornata nella natura incontaminata dell'Alta Val Torre e per conoscere la cucina tradizionale del posto. Per informazioni 0432-787915 oppure visitare il sito internet www.grottedivillanova.it.