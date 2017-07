The Color Run a Lignano: ecco le deviazioni al traffico previste per l'occasione

LIGNANO – Mancano ormai solo pochi giorni alla quinta tappa di The Color Run Dream World Tour, l’evento itinerante organizzato da RCS Sport – RCS Active Team e, a partire dal 26 luglio e fino a sabato 29, sarà attivo il Promo Point posizionato al PalaPineta, in via Lungomare Alberto Kechler. Questi giorni e orari in cui sarà possibile iscriversi e ritirare i race kit: mercoledì 26 luglio dalle 16 alle 22; giovedì 27 luglio dalle 16 alle 22; venerdì 28 luglio dalle 16 alle 22, sabato 29 luglio dalle 10 alle 15.

Il percorso disegnato per la località friulana è davvero unico

I runner correranno la prima parte totalmente immersi nel verde della pineta che costeggia il mare, per poi arrivare in spiaggia, direttamente sul bagnasciuga, verso il sole che tramonta a ovest. Le partenze, tradizionalmente scaglionate per consentire un migliore deflusso dei partecipanti, inizieranno tra le 18 e le 18.30. Una volta terminata la corsa si ritornerà sotto al palco del Color Village situato in piazza Marcello d’Olivo e allestito in versione «sunset» con lampade Wood. Qui, al ritmo della musica di Radio 105, i partecipanti balleranno e si scateneranno con i color blast, che per la versione serale saranno fluo. Il villaggio rimarrà il fulcro della manifestazione dove, già a partire dalle 15, si susseguiranno balli, musica e varie attività di intrattenimento sino alle 23, orario previsto dall’Organizzazione per la chiusura della tappa.

Divieti e viabilità

Divieto di sosta permanente con rimozione dei veicoli, ad esclusione degli autorizzati, dalla mezzanotte di venerdì alle 12 di domenica nelle seguenti strade: piazza Marcello d’Olivo, lungomare Kechler ne tratto compreso tra raggio dei Canestrei e raggio di Levante, parcheggio ex distributore carburanti (foglio 57 mappale 836) in Lungomare Kechler.

Divieto di transito veicolare, a esclusione degli autorizzati, dalla mezzanotte di venerdì alle 12 di domenica nelle seguenti strade: piazza Marcello d’Olivo, viale a Mare, nel tratto compreso tra arco del Grecale e Piazza Marcello d’Olivo, parcheggio ex distributore carburanti (foglio 57 mappale 836) in Lungomare Kechler.

Divieto di transito veicolare dalle 14 di venerdì alle 12 di domenica, a esclusione degli autorizzati, sul Lungomare Kechler nel tratto compreso tra raggio dei Canestrei e raggio di Levante.

Divieto di sosta permanente con rimozione dei veicoli presenti, ad esclusione degli autorizzati, dalla mezzanotte di sabato alle 9 di domenica: lungomare Kechler, nel tratto compreso tra raggio di Levante e l’ingresso alla pista ciclopedonale interna alle Colonie, via Sabbiadoro, nel tratto compreso tra via Julia ed il Lungomare Trieste, lungomare Trieste nel tratto compreso tra via Tirolo e via Sabbiadoro

Divieto di transito veicolare, ad esclusione degli autorizzati, dalle 6 di sabato alle 9 di domenica sul lungomare Kechler, nel tratto compreso tra raggio di Levante e raggio del Bisato.

Divieto di transito veicolare, salvo eventuali esigenze contingibili resesi necessarie, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di sabato nelle seguenti strade: lungomare Kechler, nel tratto compreso tra raggio del Bisato e l’ingresso alla pista ciclopedonale interna alle Colonie, via Sabbiadoro, nel tratto compreso tra via Julia ed il Lungomare Trieste, compresa la pista ciclabile, tratto di pista ciclopedonale interna alle Colonie, lungomare Trieste nel tratto compreso tra via Tirolo e via Sabbiadoro, compresa la pista ciclabile

Elodie, Silvia Salemi e Clementino

Sul palco del Color Village si esibiranno i tre ospiti musicali della tappa della tappa: Elodie, Silvia Salemi e Clementino. La giovane cantante romana, affermatasi nel 2015 con il secondo posto conquistato al talent show «Amici», dopo il successo dell’estate 2016 «Amore Avrai», presenterà dei brani tratti dall’ultimo album «Tutta colpa mia», prodotto da Emma e Luca Mattioni, che contiene anche l’omonimo brano sanremese. Il rapper campano, anche lui reduce dal Festival di Sanremo con il brano «Ragazzi Fuori» e dalla conduzione del concerto del 1 maggio, è in giro per l’Italia con il suo «Vulcano Summer Tour» in cui presenta i brani tratti dall’album «Vulcano» uscito a fine marzo, oltre ovviamente ai suoi maggiori successi. Presente in tutte le tappe del Tour, Silvia Salemi, tornata sulle scene musicali nel ventennale di «A Casa di Luca», la hit del ’97 che l’ha resa famosa, canterà «Credo» e il suo nuovo singolo «Potrebbe Essere».

I color runner saranno intrattenuti dalla musica di Radio 105 - radio ufficiale della manifestazione – che a Lignano Sabbiadoro sarà presente con Ylenia e Dario Spada. Per il primo anno Radio 105 ha organizzato l’esclusivo Meet&Greet, un contest on-line su 105.net che premia gli iscritti alla corsa con la possibilità di incontrare gli artisti presenti. Tra tutti coloro che avranno preso parte al contest, al termine delle tappe italiane, verrà anche estratto un fortunato ascoltatore che si aggiudicherà un viaggio a Barcellona per partecipare alla The Color Run del 1 ottobre 2017.