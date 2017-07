Che tempo farà mercoledì 26 luglio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - In queste giornate, una depressione centrata in quota sulla Baviera interessa anche la nostra regione dove è favorita l'instabilità pomeridiana. Da giovedì 27 luglio rimonterà un promontorio di alta pressione.

In quanto alle previsioni per la giornata del 26 luglio, i previsori dell'Osmer spiegano come al mattino il cielo saraà sereno su pianura e costa, poco nuvoloso, invece, in montagna. La giornata sarà dunque caratterizzata dalla nuvolosità variabile, più consistente sui monti; saranno probabili locali rovesci o temporali. In serata tempo più stabile. Venti a regime di brezza. Le temperature massime, in pianura, non supereranno i 27 gradi.