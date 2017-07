Novità in centro a Udine: riapre una delle storiche enoteche

UDINE - Riapre la Buca di Bacco (via Cesare Battisti, 21), storica enoteca del centro di Udine. Per presentarsi agli amici, ma anche ai curiosi, il nuovo staff dà appuntamento per una serata conviviale nella quale sarà possibile assaggiare le proposte gastronomiche pensate per un aperitivo al volo o per una pausa pranzo più completa.

L'inaugurazione

Si potrà inoltre scoprire la selezione di vini che la Buca proporrà ai suoi clienti. Per la serata inaugurale, in programma il 28 luglio, dalle 18, gli ospiti saranno anche allietati dalle "contaminazioni musicali" di Dario Gravy Forgiarini, che renderanno più piacevole e divertente la serata.