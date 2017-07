Toni Zanussi incontra Capuozzo a Majano: un’occasione speciale per visitare la mostra dell'artista

MAJANO - Come da tradizione anche l’arte è protagonista del Festival di Majano: la Pinacoteca ‘Ciro di Pers’, infatti, ha aperto quest’anno i suoi spazi alla mostra personale di Toni Zanussi, pittore tarcentino che quest’anno festeggia i suoi 40 anni di ininterrotta attività artistica, sempre declinata con rigore ed eleganza e allo stesso tempo capace di trasmettere il suo impegno civile, il riscatto per gli umili della Terra.

La mostra

A Majano sono esposte oltre una trentina di opere che narrano e testimoniano l’ultimo periodo di attività di Zanussi, quello che ha messo da parte l’iniziale ciclo dell’astrattismo geometrico per dedicarsi a Cosmogonie, installazioni, Voli e a quelle Città invisibili ispirate dal romanzo di Italo Calvino. Una fase che contempla anche il riciclo: quello di materiale industriale – in particolare casse di legno per l’imballaggio utilizzate da una ditta americana – che diventa opera d’arte con il capitolo «Illumina». Tutti lavori nella cui anima è presente l’artista e l’uomo Toni Zanussi, da alcuni definito 'viaggiatore instancabile', da altri 'uomo del dialogo' e 'costruttore di pace'. Non solo.

Un appuntamento speciale

A Majano Zanussi proporrà anche lavori inediti, nuove tappe della sperimentazione del suo essere pittore. Un’occasione speciale per visitare la mostra sarà mercoledì 26 luglio quando alle 18.30, è un programma un evento collaterale, un ospite d’eccezione guiderà il pubblico: Toni Capuozzo, noto reporter di guerra e amico personale di Toni Zanussi.

La mostra sarà aperta durante tutte le giornate del festival dalle 18 alle 23, fino al 15 agosto.