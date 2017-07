‘Progetto Radici’ arriva a Fiumicello, Lusevera e ritorna a Udine

FVG - Memoria. Storia. Presente. Passato. Futuro. In sintesi, Radici. È questo il nome di un nuovo progetto – sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - targato associazione culturale Modo. Un’idea che ha preso forma grazie a un’attenta e profonda riflessione su quella che è la nostra storia, su quelle che sono, appunto, le nostre radici. «Abbiamo pensato all’identità – spiegano dall’associazione - non come frutto di una auto-affermazione ma come coscienza di una fragilità, di una instabilità di fondo che, se accettata, ci porta a scoprire un mondo nuovo. Ci porta verso l’altro. Abbiamo dunque guardato l'identità da un punto di vista differente, tale da metterci nella condizione di accettare quello che siamo realmente. Le radici – concludono - non come ciò da cui tutto nasce, ma ciò a cui si torna quando non si sa chi si è, quando si è incerti».

Una performance multimediale e trans disciplinare

E proprio da queste riflessioni, è nato ‘Radici’: una performance multimediale e trans disciplinare, in cui forme d’arte diverse si confronteranno sullo stesso tema. Una riflessione, e questo è centrale, aperta al pubblico, che è in qualche modo protagonista del progetto, sul senso che oggi hanno le parole ‘identità’ e ‘radici’. Ci sarà modo per riflettere sulla Resistenza intesa come il coraggio di affermazione di una diversità. Ogni artista (Alessandro Berti, regista; Leo Virgili, arrangiatore/musicista; Francesco Rossi, cantautore; Paolo Paron, cantautore; Stefano Bragagnolo, musicista; Roberto Amadeo, musicista; Davide Vettori, musicista/sound designer; Cosimo Miorelli, illustratore; Angelica Margherita, ballerina; Andrea Rizzo, ballerino; Marta Bevilacqua, coreografa; Collettivo BridA, Arti visive) offrirà una produzione originale. La performance, però, si presenterà in una forma unica, coinvolgendo il pubblico.

Mercoledì 26 luglio ‘Radici’ arriva a Fiumicello e sbarca Aeson (al Parco dell’Isonzo di Fiumicello), dalle 21.

Giovedì 27 luglio, invece, dalle 19, a Udine, Davide Vettori sarà ospite di CasAupa​ (via Val D'Aupa 2), in programma un dj set (sempre a ingresso gratuito) da non perdere, in occasione del quale sarà presentato il lavoro dell'artista per Radici.

Infine, venerdì 28 luglio dalle 21, nuova tappa a Lusevera, dove in occasione della Festa ​degli Ex Emigranti Radici presenterà ai presenti la performance che da settimane sta affascinando molte realtà della regione. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi.

Maggiori informazioni: info@associazionemodo.it