Torna la Varmost Vertical Challenge: 830 metri di dislivello e 4 km di lunghezza

FORNI DI SOPRA - Sabato 5 agosto 2017 alle 16 prenderà il via la 5^ edizione della Varmost Vertical Challenge, la gara promozionale di corsa in montagna, specialità cronoscalata, da Forni di Sopra a Malga Varmost. La competizione prevede una salita in linea retta con 830 metri di dislivello e 4 chilometri di lunghezza attraverso le piste del comprensorio sciistico del Varmost, d'estate adibite a pascolo a servizio dell'omonima malga.

La corsa fa 'combinata' con la versione sci-alpinistica invernale, Ski Krono Varmost svoltasi lo scorso 3 febbraio e raggiunge la quota panoramica del Varmost (magnifica finestra sulle Dolomiti Friulane a 1750 metri di quota). Per i bambini, e per chi non desidera faticare troppo, il traguardo del percorso ridotto è posto in Som Picol a 1.400 metri di quota dopo un dislivello di circa 500 metri.

L'evento sportivo prevede anche la 3^ edizione della Vertical Dog, una simpaticissima corsa per gli amici a quattro zampe. Una speciale classifica premierà i cani che parteciperanno alla gara, rigorosamente tenuti al guinzaglio.

Saranno presenti i migliori specialisti in circolazione della corsa in salita, tra loro spicca il nome di Manuel Da Col (Marciatori Calalzo) che detiene il record maschile con il tempo di 28 minuti e 16 secondi. Tra le donne ha confermato la presenza anche la vincitrice della passata edizione: Cecilia De Filippo della società Dolomiti Ski-Alp. Il cane più veloce dell’edizione 2016 è stato 'Blu' con il suo padrone Federici Bitussi che sono saliti con il tempo di 35’ e 52».

Ma l’evento non è solo una dura corsa per agonisti, è anche un’occasione per raggiungere con più tranquillità la malga Varmost per godere di un panorama unico sulle Dolomiti Friulane e degustare i prodotti caseari locali prodotti dal casaro Ivan Morocutti. La partenza è posta nei pressi della seggiovia Varmost. L'organizzazione si occuperà del trasporto a monte degli zaini. La discesa dopo la gara potrà avvenire a piedi o per mezzo delle seggiovie di Promoturismo Fvg, la cena e le premiazioni verranno effettuate a fondovalle presso il Dolomiti Ski-Bar.

Iscrizioni Online, regolamento e montepremi sul sito http://www.vertical.for-adventure.it.