Frontale nel cividalese: gravi due ragazzi

CIVIDALE DEL FRIULI - Grave frontale a Sanguarzo di Cividale del Friuli. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata del 25 luglio. Erano circa le 23.30, quando, sulla strada regionale 54, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati due veicoli: una Ford Fiesta alla cui guida c'era un 36 enne di Cividale, T.F., le inziali, e una Volkswagen Polo, al volante un 19 enne di Buja, L.B., queste le iniziali.

I due ragazzi - come precisa Il Gazzettino - sono rimasti feriti in maniera grave, l'impatto, infatti, è stato molto violento. Sono stati quindi trasportati con urgenza, in codice rosso, al Santa Maria la Misericordia di Udine dai sanitari del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli che si stanno occupando di vagliare le cause del sinistro.