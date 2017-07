Gli eventi in programma mercoledì 26 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 26 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

'MercoleDoge'

Nuovo appuntamento con ’MercoleDoge' che da quattro anni anima Villa Manin: appuntamento al dehor del ristorante Del Doge anche questo mercoledì, sotto una delle famose barchesse di Villa Manin,la colonna sonora sarà la più bella musica di tutti i tempi, assieme alle bollicine e ai cocktail più freschi. Maggiori dettagli sulla serata, qui.

Dopo la Nuova Zelanda, Visi(Open)Air arriva in Olanda

Mercoledì 26 luglio alle 21.15 arrivano al garden del Visionario gli Umeme Afrorave, Sintetizzatori analogici, percussioni e pulsazioni techno si mescolano ad elementi della musica tradizionale africana. Torna al Visionario il live esplosivo degli Umeme Afrorave al gran completo! Un melange tra la musica tradizionale africana e la potenza dei sintetizzatori analogici, con un accenno a riferimenti electro-house. Umeme in lingua swahili significa «fulmine»: il termine ben denota l'energia esplosiva di questo progetto nato nei Paesi Bassi dalla collaborazione tra Daniele Labbate ai synth e Bas Bouma alla batteria. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.

Mercoledì dei Sarpi

Torna l’appuntamento settimanale più amato dagli udinesi. Anche mercoledì 26 luglio, infatti, tutti n centro per l’ormai storico Mercoledì dei Sarpi.

Estate Bambini in Biblioteca: torna «Leggiamo con le mani»

Anche questa settimana "Estate Bambini in Biblioteca" prosegue con «Leggiamo con le mani», un percorso dedicato ai libri tattili e rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni. L'appuntamento è per domani, mercoledì 26 luglio dalle 16 alle 18 nei locali della sezione Ragazzi della biblioteca Joppi. Anche in questo incontro si leggeranno, anche con le mani, i libri tattili presenti in biblioteca. Non mancheranno momenti di gioco e sorprese tattili, per esprimere le proprie sensazioni ed emozioni e per inventare insieme nuove storie. Le attività della biblioteca per i più piccoli proseguiranno anche ad agosto con quattro incontri tematici sullo scrittore e sceneggiatore britannico Roald Dahl, rivolti questa volta ai bambini dai 6 ai 10 anni. La partecipazione a tutti gli appuntamenti di "Estate Bambini in Biblioteca" è libera e gratuita. Per informazioni sulle attività della sezione Ragazzi: tel. 04321272585 – sito Internet: www.sbhu.it

CineinCittà: 'Alla ricerca di Dory'

Il Comune di Udine informa che a causa del maltempo di ieri, 24 luglio, la proiezione del film di animazione 'Alla ricerca di Dory», sequel delle avventure del pesciolino Nemo, è stata rinviata a domani, mercoledì 26 luglio, sempre alle 21 nell’arena di via Pirona. Si ricorda che CineinCittà, la rassegna cinematografica ‘open air’ proposta dall’assessorato al Decentramento del Comune di Udine per Ovunqu(è)Estate, è a ingresso libero. Sempre nell'arena di via Pirona lunedì 31 luglio alle 21 è in programma «Florence», biografia dolce-amara della cantante d’opera americana Florence Foster Jenkins, diventata famosa per le sue scarse abilità canore. Per info: Puntoinforma tel. 0432 1273717, via Savorgnana 12 www.comune.udine.gov.it

Aquileia Film Festival

Si apre mercoledì 26 luglio alle 21 l'ottava edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema archeologico realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e il Comune di Aquileia, con un'edizione che quest’anno si lega a filo doppio alla mostra «Volti di Palmira ad Aquileia» e vuole esplorare da diverse prospettive, attraverso film e interviste con esperti, il tema del patrimonio culturale e dell'archeologia ferita. Maggiori dettagli, qui.

Festival delle Valli del Natisone

Nella giornata conclusiva, mercoledì 26 luglio, si parte alle 18 a Togliano con un classico intramontabile del Teatro Pirata, ‘Il gran circo dei burattini’: una pista rutilante con grandi vedettes, da Monsieur Loyale alla donna Ercole, da Vittorio domatore di pulci a Pugaciof, il trapezista. E a Sorzento, alle 21.30, una dolcissima serata per chiudere il Festival: nel corso della performance ‘Pasticceri’, ambientata in una cucina-laboratorio, i due protagonisti, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano, sforneranno vere torte che saranno offerte al pubblico alla fine dello spettacolo. Ingresso libero, info www.ctagorizia.it

Appuntamenti estivi a Villa Manin

I giovani musicisti dell’Alma Mahler Kammerorchester sono nuovamente pronti a esibirsi a per Villa Manin Estate nel Parco 2017: l’appuntamento è per mercoledì 26 luglio alle 18 nel parco della villa con un concerto per strumenti a fiato. Questo ensemble, nato dalla complicità di giovani musicisti membri della Gustav Mahler Jugendorchester, la famosa orchestra fondata da Claudio Abbado nel 1986, si propone di interpretare delle riduzioni del grande repertorio sinfonico. Da qualche giorno undici ragazzi provenienti da diversi paesi europei sono in residenza artistica sotto l’organizzazione e coordinamento dell'ERPaC a Villa Manin e mercoledì 26 luglio daranno vita al loro secondo spettacolo frutto di questa esperienza residenziale. Alle 18 di mercoledì 26, un gruppo dei giovani dell’Orchestra, eseguirà varie pagine per strumenti a fiato. La sera del 30 luglio, invece, nel Cortile d’onore di Villa Manin avrà luogo il concerto con le musiche di Wagner e di Mahler.



Carniarmonie e le culture del mondo

Mercoledì 26 luglio alle ore 20.45 in Piazza Nascimbeni a Paularo (in caso di maltempo all’Auditorium Mons. Zuliani), un originale progetto che mette insieme musica tradizionale friulana con sperimentazioni elettroniche. Spettacolo dal titolo Danzin un cjant!, condotto da Alessio Screm con l’Ensemble fisarmonicistico Flocco Fiori di Tarcento, il Gruppo Folkloristico Balarins de Riviere e Roberto Michelizza ai live electronics. In programma antiche danze come le Schiave e le Cortesane, frutto di accurate ricerche d’archivio, e opere originali con coreografie apposite, come Stries de Tencje e Castello. Concerti ad ingresso gratuito. Tutte le informazioni su www.carniarmonie.it

Incontri con l’autore e con il vino 2017

Doppio appuntamento alla fine di luglio per gli «Incontri con l’autore e con il vino», promossi dall’Associazione Lignano nel terzo Millennio e con la cura artistica dello scrittore Alberto Garlini. Mercoledì 26 luglio, alle 18.30 un fuori programma al Kursaal: «Cercando segnali d’amore nell’universo» (Mondadori). Senza negare né rinnegare nulla, Luca Barbareschi – con la "spudoratezza" di sempre – si racconta. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it

In viaggio con Voyager

Incontro con Roberto Giacobbo (vicedirettore di Rai2, e noto divulgatore scientifico, nonché autore e conduttore della trasmissione di successo Voyager) alla biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, mercoledì 26 luglio, alle 17.30. Interverranno Paolo Menis, sindaco di San Daniele, Consuelo Zanini, vicesindaco e assessore alla Cultura. a moderare l’incontro, ci sarà Giampaolo Costanzo, presentatore e autore televisivo.

Toni Zanussi incontra Capuozzo a Majano

A Majano Zanussi proporrà anche lavori inediti, nuove tappe della sperimentazione del suo essere pittore. Un’occasione speciale per visitare la mostra sarà mercoledì 26 luglio quando alle 18.30, è un programma un evento collaterale, un ospite d’eccezione guiderà il pubblico: Toni Capuozzo, noto reporter di guerra e amico personale di Toni Zanussi. Maggiori info, qui.