Tragedia all'ospedale: muore sul colpo dopo essere precipitato da uno dei padiglioni

UDINE - Lo hanno trovato morto accanto al padiglione ex Pensionanti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il fatto è avvenuto nella mattinata del 26 luglio. Erano circa le 8. Non si tratta di un paziente dell'ospedale, ma di un pensionato di circa 80 anni. Sarebbe salito in uno dei piani alti lasciandosi poi cadere. Le dinamiche non sono chiare. A trovare il corpo ormai senza vita, il personale sanitario nel nosocomio friulano. Sul posto anche la polizia di Stato. Pare possa trattarsi di un gesto estremo.