Martignacco, tutto pronto per la Sagre d'Avost

MARTIGNACCO - Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Durante la sagra si potranno gustare le rinomate tagliate e gli altri prelibati piatti. Inoltre potrete sfidare la fortuna con la pesca di beneficienza e la grande tombola e naturalmente ballare con i grandi gruppi che si esibiranno sul palco di Martignacco. Come ormai tradiz. Un menù sano, studiato da una nutrizionista e cucinato dalle mani esperte delle volontarie dei gruppi femminili di Martignacco Cjamanini insieme e Dinsi une man. La serata è realizzata in collaborazione con i medici di Medicina generale di Martignacco.

La Cena sarà anticipata da una passeggiata lungo la via delle acque per un percorso di circa 45 minuti. La partecipazione alla cena è a numero chiuso ed è necessaria prenotazione telefonando all’Associazione Assistenziale Obiettivo Benessere al 0432.637212 oppure inviando una mail a prenotazioni@sagredavost.it. Il costo della serata sarà di € 8 a testa, la partecipazione alla passeggiata è libera e gratuita.

Un po' di storia

Dal 1971 Sagre d'Avost è la storica sagra estiva di Martignacco realizzata dal Comitato Festeggiamenti «pro Scuola Materna F. Deciani». Ogni anno ha luogo per 2 week-end da fine luglio ad inizio agosto per un totale di 9 giornate. Tutti i dettagli su www.sagredavost.it o su facebook.com/sagredavost.