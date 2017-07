53enne stroncato da un infarto mentre si trovava al lavoro: inutili i soccorsi

SAN GIORGIO DI NOGARO - Un malore gli è stato fatale. Il 53 enne gestore della Coop di San Giorgio di Nogaro, in piazza del Grano, è stato strappato all'affetto dei suoi cari da un infarto che lo ha colto mentre si trovava sul posto di lavoro. A nulla è valsa la rapida chiamata ai soccorsi, da parte dei colleghi, per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata nella mattina del 26 luglio, dopo le 11. Stefano Puppo si è accasciato a terra e non si è più risvegliato. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. A piangere l'uomo la comunità di San Giorgio, ma anche quella di Latisana.