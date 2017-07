Sono 106 le candeline che ha spento nonna Miriam a La Quiete

UDINE - Il 26 luglio, Miriam Cappella ha festeggiato il compleanno a La Quiete spegnendo ben 106 candeline. Come da tradizione di via S. Agostino, per la festeggiata è stata organizzata una festa insieme alla nipote che si prende cura di lei quotidianamente, ai parenti, agli amici, agli operatori, ai volontari e al sindaco Furio Honsell.

Miriam è nata a Trento il 26 luglio 1911

Ha studiato a Roma dove si è laureata in lettere con una tesi sul Risorgimento e a 30 anni ha ottenuto la cattedra proprio a Udine dove si è trasferita e ha insegnato allo Zanon e alla Manzoni per molti anni. Era una sportiva, molto brava con il fioretto. Proprio a Udine ha incontrato e sposato l’amore della sua vita, l’avvocato Carlo Piussi che è stato direttore dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia per circa 10 anni. Rimasta vedova da circa vent’anni, vive a La Quiete da quasi dieci anni.

Gli auguri del sindaco

Non poteva mancare il mazzo di fiori portato in regalo per la festeggiata dal sindaco Honsell: «Amo venire alle feste di compleanno de La Quiete e trovare sempre persone sorridenti e serene. E quindi anche questa volta voglio ringraziare chi lavora con impegno e dedizione in questa struttura fondamentale per la città e per la cura alla persona». Insieme a Miriam, la più anziana con i suoi 106 anni, sono 13 i centenari e ultracentenari che risiedono a La Quiete.