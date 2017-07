Al Palmanova Outlet Village inaugurata la nuova area giochi

AIELLO DEL FRIULI – Una nuova area giochi a misura di bimbo, che trae ispirazione dalla città stellata, recentemente insignita del prestigioso riconoscimento Unesco. Mercoledì 25 luglio, alla presenza delle autorità, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di quello che è il nuovo 'fiore all’occhiello' del Palmanova Outlet Village: un nuovo spazio riservato al divertimento e alla spensieratezza, un omaggio ai suoi piccoli ospiti, un nuovo polo attrattivo per le famiglie.

Nuova area giochi ispirata alla città stellata

La nuova area giochi del Village, sapientemente concepita da architetti e design leader del settore, presenta molteplici riferimenti a Palmanova, a cominciare dalla pianta, che riproduce la stella a nove punte, simbolo distintivo della città fortezza. La struttura centrale esagonale, inoltre, richiama piazza Grande e poi ci sono le tre Porte, vie d’accesso alla città Unesco. La direzione della destinazione friulana dello shopping fa sapere che è stata collocata un’affissione bilingue (italiano e inglese) per incentivare il pubblico a visitare la vicina città di Palmanova, da cui il Village prende il nome.

Interamente realizzata con materiali eco friendly

L’anima centrale del parco giochi è realizzata interamente in legno (in robinia naturale levigata), proviene prevalentemente da foreste certificate, la maggior parte delle quali è situata nel nord della Svezia, mentre gli scivoli sono realizzati in polietilene riciclabile al 100%. I colori brillanti degli scivoli a tunnel e i dettagli decorati dell’area giochi sono realizzati interamente con vernice idrosolubile e a basso impatto ambientale. La scelta dell’utilizzo di questi dei materiali eco friendly si muove verso una maggiore sensibilità nei confronti della natura e dello sviluppo sostenibile. L’investimento per la realizzazione della nuova area giochi supera i 300 mila euro.

Un'esperienza unica per i visitatori

«La Land of Fashion, di cui fanno parte Franciacorta Outlet Village, Valdichiana Outlet Village, Mantova Outlet Village, Palmanova Outlet Village e Puglia Outlet Village, riconosce l’importanza di regalare ai nostri visitatori un’esperienza unica - il commento di Dario Pistone, amministratore delegato della Multi Outlet Management Italy, che gestisce l’outlet friulano –. All’interno del Palmanova Outlet Village sono stati ultimati diversi interventi finalizzati a rendere la struttura ancora più accogliente agli occhi dei visitatori. L’inaugurazione del nuovo parco giochi è un ulteriore tassello che s'inserisce nel nostro progetto di valorizzazione del Village». Domenico Casagrande, direttore del Palmanova Outlet, ha aggiunto: «Questo parco giochi contribuirà a impreziosire ulteriormente il Village e a renderlo più a misura delle famiglie e dai tanti bambini che lo frequentano. Si tratta di un’opera pensata per i più piccoli ma è anche un piacevole diversivo per i grandi. Un’occasione per rendere ancora più piacevole lo shopping. Il valore aggiunto è sicuramente il design assolutamente unico e la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione».

Dono alla Fondazione Casa De Senibus

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche dal board della società. Il sindaco di Palmanova, Francesco Martines, ha ringraziato la direzione dell’outlet friulano. «Una bellissima struttura, in cui i bambini potranno divertirsi e imparare, giocando, un po’ della storia del nostro territorio – le parole di Martines -. La forza iconografica della stella a nove punte, pianta della Fortezza di Palmanova e simbolo della città, da poco entrata tra i patrimoni mondiali dell’umanità Unesco, diventa ora base della nuova area giochi e si trasforma in un valido strumento di comunicazione del territorio. Soggetti pubblici e privati collaborano per promuovere le bellezze della nostra terra e incrementare i flussi turistici e commerciali». Il primo cittadino di Aiello del Friuli, Andrea Bellavite, ha riconosciuto nell'inaugurazione del parco giochi una positiva novità voluta dall'attuale direzione. La precedente area giochi del Village, ha fatto sapere la direzione durante il vernissage, sarà donata alla Fondazione Desenibus, asilo privato di Aiello del Friuli. Presenti alla cerimonia anche l’assessore al commercio e attività produttive del comune di Visco, Mauro Ongaro, il sindaco di Bagnaria Arsa e direttore della Fondazione Aquileia, Cristiano Tiussi, Stefano Blanch, responsabile della Fondazione Desenibus di Aiello, e i fornitori principali dell’opera: Gabriele Garofalo e Sabina Musina per Garden Anna, azienda con sede a Mariano del Friuli che cura le aree verdi del Village, Martin Malleier per Holzhof, azienda che produce da 40 anni strutture per parchi gioco e spazi all’aperto, oggi uno dei produttori leader in Italia, Riccardo e Renato Frappa, della ditta friulana Frappa Edilizia, per i lavori edili.