Samsung Lega Volley Summer Tour: nel weekend il gran finale di Lignano Sabbiadoro

LIGNANO - Manca soltanto una tappa alla conclusione dell'edizione 2017 del Samsung Lega Volley Summer Tour, eppure sono ancora tantissime le emozioni da vivere nel circuito di Sand Volley 4x4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. La sede del quarto e ultimo appuntamento con le stelle del Campionato di Serie A e con l'intrattenimento in riva al mare sarà - come ormai da tradizione - Lignano Sabbiadoro, fiore all'occhiello della costa adriatica e celebre località balneare sinonimo di sport e divertimento. Dopo aver assegnato Coppa Italia e Supercoppa Italiana alla Savino Del Bene Scandicci e All Star Game alla Pomì Casalmaggiore, resta ancora vacante un titolo, il più importante della manifestazione, ovvero lo Scudetto.

Sabato 29 e domenica 30 luglio

Nella Beach Arena allestita sul Lungomare Trieste le sei squadre partecipanti al tour si sfideranno per cucirsi sulle maglie il tricolore della specialità. Il team toscano allenato da Stefano Sassi e capitanato da Enrica Merlo difenderà il titolo della scorsa stagione e cercherà dunque il tris stagionale, ma dovrà fare i conti con Saugella Team Monza - che dopo il secondo posto di Cesenatico vorrà puntare al bersaglio più grosso - Pomì Casalmaggiore, Tradeco Volalto Caserta (reduce dal podio in Supercoppa), myCicero Pesaro e Battistelli San Giovanni in Marignano. Lo spettacolo sui campi non sarà certo l'unica attrazione del weekend di Lignano. Sabato sera, infatti, si esibirà nella Beach Arena Lele, tra gli artisti emergenti più interessanti del panorama musicale italiano, che dopo la vittoria sul palco del 67° Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano ‘Ora Mai’, presenterà dal vivo l’album ‘Costruire 2.0'. Sul palco Lele, autore e compositore, si accosterà a vari strumenti - chitarra, tastiera, drum pad e maschine - in un concerto completamente gratuito che lo vedrà come unico protagonista.

