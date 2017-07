Palpeggiata mentre mette la spesa in auto: in manette un 37enne

UDINE - L’ipotesi di reato, a carico di un 37 enne, originario del Pakistan, è quella di violenza sessuale. L’uomo ora si trova nel carcere di Udine. Sulla sua testa anche una denuncia per violazione di domicilio.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, elaborata dalla polizia di Stato, - come chiarisce il messaggero Veneto - nel tardo pomeriggio del 25 luglio, una signora di mezza età stava mettendo le borse della spesa in auto, nel parcheggio che si trova accanto all’Eurospin di via Cividale. E’ in quel momento che l’uomo si è avvicinato e le ha fatto un complimento, in italiano stentato, che la donna non ha gradito. Lo ha quindi invitato ad andarsene minacciando di chiamare le forze dell’ordine. Intenta a salire in fretta sull’auto, vista la presenza non gradita, l’uomo l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. A quel punto lei ha chiamato il numero unico 112 e chiesto aiuto. Giunta sul posto una pattuglia, la signora ha subito descritto il molestatore. Un episodio simile avvenuto pochi giorni prima ha portato gli agenti a concentrare i sospetti su una persona.

La violazione di domicilio

Lo stesso soggetto qualche ora più tardi, erano circa le 21, è stato trovato in un'abitazione privata: il padrone di casa ha chiamato le forze dell’ordine dopo essersi trovato uno sconosciuto all'interno all'interno delle mura domestiche. Il pakistano ritenuto responsabile degli episodi poco tempo fa ha perso i benefici dell'accoglienza dopo una lite scoppiata nell'ex caserma Cavarzerani.