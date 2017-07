Abbonamenti Udinese, già superata 'quota' 8 mila

UDINE - Sono 8.188 gli abbonati dell’Udinese. Alla chiusura della Fase 1 della campagna abbonamenti, aperta lo scorso 7 luglio, la società ha visto aumentare il numero delle conferme di abbonamenti del 9,6% rispetto allo scorso anno. «Il dato è assolutamente positivo - ha dichiarato direttore generale Franco Collavino - i nostri tifosi stanno dando un importante segnale di fiducia alla squadra e alla società. In questi 14 giorni di campagna abbonamenti, nella quale gli abbonati alla stagione 2016-2017 avevano diritto di prelazione, abbiamo superato non solo il risultato della Fase 1 della scorsa stagione, ma anche quello raggiunto nel 2016-17 al termine della Fase 2. Abbiamo fatto una promessa al nostro pubblico, quella di dare l’anima e il nostro pubblico ci sta seguendo».

Dalle prime analisi dei dati emerge che circa il 45% degli abbonamenti sottoscritti riguarda le curve e che oltre il 20% degli abbonamenti fin qui confermati è sottoscritto da donne; importante il successo della formula 'family', esaurita in pochi giorni in tutti 1.700 i posti disponibili. «Il successo dell’abbonamento Family - ha commentato ancora Collavino - è importante in quanto uno dei nostri obiettivi è quello di avvicinare sempre più famiglie e ragazzi al calcio e alla nostra squadra. Sta crescendo ancora la componente giovanile, per questo stiamo lavorando molto per promuovere i servizi alle famiglie e gli abbonamenti dedicati gli universitari, per i quali sono previste condizioni molto vantaggiose». Intanto la macchina organizzativa dell’Udinese è pronta per la Fase 2 della campagna abbonamenti, quella dei 'cambi posto', che si apre lunedì 22 luglio per chiudersi giovedì 27: in questa fase si potrà rinnovare in prelazione il proprio abbonamento (solo quello a 19 partite) scegliendo un nuovo posto tra tutti quelli disponibili, compresi quanti si sono liberati dopo la fase precedente. In questa fase vi è un unico canale autorizzato di vendita, l’Udinese Point Curva Nord Stadio Friuli - Dacia Arena, con orario 9 - 19.

Lo scorso anno erano stati circa un migliaio gli abbonati che avevano scelto di cambiare posto rispetto a quello occupato nella stagione precedente. Venerdì 28 luglio si aprirà la vendita libera degli abbonamenti, che continuerà fino a venerdì 11 agosto: si potranno acquistare abbonamenti a 19 e a 16 partite, e utilizzare tutti i canali di vendita Listicket e Udinese Point.