Gli eventi in programma giovedì 27 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Sagre d'Avost a Martignacco

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

Editors al No Borders

A grande richiesta gli Editors, una delle band più amate e acclamate dell’indie rock mondiale, ritornano in Italia per una unica data da headliner – nella quale eseguiranno in anteprima anche alcuni brani del nuovo album di inediti in uscita nei prossimi mesi – in programma giovedì 27 luglio a Tarvisio, in piazza Unità, per la ventiduesima edizione del No Borders Music Festival, la celebre rassegna organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo che valorizza la musica quale forma di cultura e mezzo di comunicazione, in grado di essere compreso da tutti oltre i confini etnici, linguistici, sociali e geografici in un comprensorio davvero unico, quello del Tarvisiano, posto in suggestivi scenari naturali tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia. Il concerto inizierà alle 21.15, i biglietti sono ancora in vendita nei circuiti online (Ticketone.it e Oeticket.com), nei punti vendita autorizzati e si potranno acquistare anche alle casse la sera del concerto.

Al Teatrone spettacolo per bambini

Giovedì 27 luglio, con inizio alle 18.30, al Giovanni da Udine il sipario si alzerà su Controvento, uno spettacolo magico e poetico dedicato ai più piccoli ma anche agli adulti che non smettono mai di sentirsi un po’ bambini. Maggiori dettagli, qui.

Vidulis

Torna puntuale la Festa Campestre Vidulis 2017. Giovedì 27 luglio, alle 21, si balla con rado fantasy in tour: nimazioni, gadgets e la presenza dei più rinomati dj e a seguire ancora schiuma party. Per conoscere il programma quotidiano, clicca qui.

Incontri con l’autore e con il vino 2017

Giovedì 27 luglio gli Incontri si spostano al Tenda Bar alle 18.30 con «L’amore che mi resta» (Einaudi Stile libero), di Michela Marzano, un commovente romanzo sulla maternità. Affondando il bisturi nel dolore assoluto, trova le parole esatte per nominarlo. Ci racconta che siamo nudi, vulnerabili. Eppure, quando smettiamo di chiedergli salvezza, l'amore ci salva. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it

StraVisionario

Liberi, indipendenti e ribelli: 15 film straordinari per un pubblico StraVisionario! A Udine un'estate che non è la solita estate: titoli inediti, presentati a festival internazionali e acclamati dalla critica, in arrivo ogni giovedì al Visionario. Il 27 luglio arriva in sala la Spagna con La notte che mia madre ammazzò mio padre, commedia grottesca. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Fiorella Mannoia in Castello

Onde Mediterranee Festival 2017 si chiuderà al Castello di Udine, giovedì 27 luglio, dove farà tappa ‘Combattente’, il tour dei record (sold-out in quasi tutte le date) di Fiorella Mannoia. Anche le prevendite della data udinese stanno registrando ottimi riscontri numerici.

Info e biglietti: www.euritmica.it | www.ondemediterranee.it | 04321744261.

VisioJazz

Continua a Visionario d’Estate l’appuntamento settimanale con VisioJazz: giovedì 27 luglio alle 19.30 il jazz di Afar Combo. Sul palco Mirko Cisilino (tromba), Alan Malusà Magno (chitarra elettrica),Roberto Amedeo (contrabbasso), Marco D'Orlando (batteria). Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Carniarmonie e le culture del mondo

Giovedì 27 luglio alle ore 20.45 alla Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra, concerto dal titolo Songs with no age, con il soprano Karina Oganjan e la pianista Luisa Valeria Carpignano. Un eterogeneo repertorio vocale in sei diverse lingue, tra musica classica e folklorica del Novecento. Brani di Schoenberg, Bartok, Cage, Shostakovich, Berberian, Komitas e Berio. Concerti ad ingresso gratuito. Tutte le informazioni su www.carniarmonie.it

Folkest a Villa Manin

A suggellare la grande estate di Folkest 2017, dopo oltre sessanta concerti in tutto il Friuli e la vicina Slovenia, sarà un colosso della musica mondiale, il pianista ultraottantenne sudafricano Abdullah Ibrahim. Giovedì 27 luglio nel Cortile d'onore di Villa Manin (nell’ambito negli appuntamenti di Villa Manin Estate nel Parco in collaborazione con ERPac - Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma FVG) attesa alle 21.15 l’esibizione di questo mostro sacro del pianismo mondiale che vanta una storia non solo di collaborazioni con i nomi più grandi della storia del jazz, ma è direttamente collegata anche agli sviluppi sociali, culturali e storici del ventesimo secolo. Info e prevendite su www.folkest.com

Miniscienza Lab

Imparare la scienza divertendosi: questo è «Miniscienza Lab, la scienza tra gioco e creatività» che ritorna dal 27 luglio al 10 agosto con i laboratori scientifici per bambini al parco Collodi in via 3 Novembre a Sant’Osvaldo, promossi nell’ambito di Ovunqu(è)Estate junior dall’Assessorato al Decentramento e realizzati a cura dell’associazione cultuale Kaleidoscienza di Udine. I laboratori si aprono giovedì 27 luglio alle 17 con «Tutti a galla!», in cui l’arte della piegatura della carta per fare barchette dovrà fare i conti con le incontrovertibili leggi della fisica per scoprire quali galleggeranno e quali invece andranno a picco. In caso di cattivo tempo, i laboratori si svolgeranno nella vicina sede del circolo culturale ricreativo Sant’Osvaldo in via San Pietro 72. Dato il numero limitato di posti disponibili, è necessaria la prenotazione, telefonando al 328 0007201 o scrivendo a info@kaleidoscienza.it. Tutti gli incontri, della durata di un’ora e mezzo ciascuno, sono ad ingresso libero.

Insegui la tua storia

Per il penultimo appuntamento in cartellone, Insegui la tua storia arriva giovedì 27 luglio, alle 21, a Fiumicello, con la prima regionale di «C’era 2 volte 1 cuore» di TIB Teatro. Nella suggestiva cornice della Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo, la compagnia porterà in scena uno spettacolo ispirato dai disegni poetici dell’illustratore francese Raymond Peynet. Una proposta che, attraverso atmosfere e racconti delicati e sognanti, insegna ai più piccoli l’importanza della tenerezza e dell’amore. www.inseguilatuastoria.eu

Nimis, serata di degustazione per la terza asta benefica di Auxilia Foundation

Il 27 luglio presso l'Azienda Gori Agricola si terrà la serata di beneficenza della onlus di Cividale del Friuli che tutela e promuove i diritti umani in particolar modo dell’infanzia e delle donne in Italia e nei paesi in via di sviluppo. Maggiori info, qui.

Aquileia Film Festival

Si apre mercoledì 26 luglio alle 21 l'ottava edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema archeologico realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e il Comune di Aquileia, con un'edizione che quest’anno si lega a filo doppio alla mostra «Volti di Palmira ad Aquileia» e vuole esplorare da diverse prospettive, attraverso film e interviste con esperti, il tema del patrimonio culturale e dell'archeologia ferita. Maggiori dettagli, qui.