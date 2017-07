La Festa degli Uomini si avvicina ed ecco il nuovo trailer!

MONTEPRATO - Irriverente, goliardico, esagerato. E' così che gli organizzatori dell'evento definiscono la Festa degli Uomini di Monteprato di Nimis. Ogni anno, l'1 e il 2 Agosto a Monteprato di Nimis, si celebra il festival in cui migliaia di donne e uomini accorrono per ricevere la benedizione per un anno ricco di fertilità. Anche quest'anno un ricco programma attende tutti.

Martedì 1 agosto alle 17 apertura chioschi e collaudo pompe, alle 19 dj set e sexy spettacoli, a seguire «Rosario prefestivo».

Mercoledì 2 agosto alle 16 apertura chioschi e secondo collaudo pompe alle 19 musica live con i Prevoz Boye animazione glamour con le ragazze della Astol Models, alle 20 frizzante spettacolo di Burlesque, alle 23 erezione di Mister 2 Agosto ed in fine l'attesissima fiaccolata Sexy-comica.

Per informazioni: www.monteprato.it.