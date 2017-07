Lignano Sabbiadoro, al Mr Charlie si balla con il «Baleari Dance Mega Party»

LIGNANO SABBIADORO – Solo puro divertimento. Sabato 29 Luglio al Mr.Charlie Lignano si trasforma in Ibiza grazia all'evento Baleari Dance Mega Party targato Be Nice Model Agency. Una serata dedicata a una delle più belle feste musicali fatte ad Ibiza con la musica di dj Gianni Coletti e special guest Kelly Hiltone. Nel locale verrà allestito uno splendido set foto/video per un ricordo speciale assieme ai nostri modelli e modelle e per tutti gli ospiti, una splendida t-shirt in omaggio e tanti gadget targati Be Nice. Ingresso gratuito ma con prenotazione al numero 040303047 oppure tramite mail ad info@be-nice.it, www.be-nice.it.