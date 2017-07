Tarcento, tutto pronto per il Festival dei Cuori

TARCENTO - torna uno degli appuntamenti più attesi del folklore friulano: il Festival dei Cuori. Appuntamento culturale di primissimo piano nel panorama delle manifestazioni estive in regione, il Festival internazionale del Folklore di Tarcento, quest'anno si svolgerà da giovedì 17 a martedì 22 agosto come sempre presso il parco di viale Matteotti, nello scenario naturale della collina di Coia e nelle piazze del centro cittadino. Ecco il programma completo: giovedì 17 agosto alle 21 in piazza Roma Festival Club, anteprima del Festival con gruppi di Russia e Benin (in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso l'auditorium delle Scuole Medie. Venerdì 18 agosto alle 21 sul sagrato del duomo ancora Festival Club, anteprima del festival con gruppi di Indonesia, Messico e Italia, sbandieratori di Cori (in caso di pioggia ilo spettacolo si svolgerà presso il Cinema/Teatro Sociale). Mentre a Bovec (Slovenia) alle 20.30 esibizione dei gruppi di Cile, Sri Lanka e Benin. Sabato 19 agosto alle 12 a Palazzo Boton incontro dei gruppi con le autorità locali, alle 18 Folk Parade dei Cuori, l'affascinante show per le vie e nelle piazze del centro storico di Gemona, alle 21 sul sagrato del Duomo la serata inaugurale del 48mo Festival dei Cuori con l'esibizione di tutti i gruppi partecipanti (in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Cinema/Teatro Sociale. Domenica 20 agosto alle 11 al Duomo di Tarcento si terrà la Santa Messa con la partecipazione dei gruppi in costume, alle 12 a Palazzo Frangipane, incontro dei gruppi con le autorità regionali e locali, alle 18.30 Folk Parade dei Cuori, l'affascinante show per le vie e nelle piazze del centro storico di Tarcento, alle 21 in piazza Roma e piazza Libertà, Grande Festa del Folklore con la partecipazione di tutti i gruppi: esibizione e incontro nel segno della pace e della fratellanza. Lunedì 21 agosto alle 20.30 a Bovec esibizione dei gruppi di Messico, Indonesia e Russia. Martedì 22 agosto alle 21 in piazza Roma e piazza Libertà, la serata di chiusura con l'esibizione di tutti i gruppi partecipanti ( in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso l'auditorium delle Scuole Medie.

La storia del Festival

Nato intorno agli anni '60 in un contesto prima europeo e in breve intercontinentale, il Festival porta ogni anno in terra friulana centinaia di giovani danzerini provenienti da tutti i continenti, quali festosi messaggeri di pace e fratellanza. Si mescolano così lingue, usi, tradizioni, canti e musiche, fondendosi nei mille colori del palcoscenico e nei cuori partecipi degli spettatori. Questi ultimi sono chiamati a vivere l'evento in prima persona in occasione della Grande festa del Folklore, una delle manifestazioni collaterali del Festival, quale incontro ed esibizione dei gruppi nelle vie e nelle piazze cittadine, nel segno dell’amicizia e della fratellanza. Il successo che contraddistingue il Festival dei Cuori sta nell’esaltazione del concetto più profondo del folclore, nell’avvicinamento, nel contatto, nella simbiosi di espressioni folcloristiche di ogni Paese; nella ricerca di paralleli presso qualsiasi popolo, procedendo a dimostrare l’universalità delle primitive forme culturali umane. www.festivaldeicuori.it.