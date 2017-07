Turismo, Bolzonello: «Crisi superata: numeri al top in termini di presenze»

UDINE – «Dopo 3 anni di grande crisi, dal secondo semestre del 2014 ad oggi i numeri ci portano a dire che non solo abbiamo superato quel momento, ma che siamo in positivo rispetto al top che questa regione abbia mai raggiunto in termini di presenze turistiche». Lo ha rilevato il vicepresidente del Fvg e assessore alle Attività Produttive Sergio Bolzonello presentando nella sede della Regione i dati degli arrivi e delle presenze nei primi 6 mesi dell'anno. Dal mercato interno («recuperati molti turisti italiani») al mercato estero («l’obiettivo era riprendere gli ospiti tradizionali: con la Germania siamo al 40% e continueremo a lavorare per raggiungere anche le zone a nord. Puntiamo alla Repubblica Ceca»), dalle strutture («gli alberghi diffusi funzionano, con il +21% delle presenze, e ricominciano ad attrarre, per motivi emozionali, i campeggi e i villaggi») ai privati («la partita delle case è un cantiere aperto»): nel complesso, i dati sul turismo in regione, nel periodo gennaio-giugno 2017, sono più che positivi. Il direttore di PromoTurismo, Marco Tullio Petrangelo, affiancato al direttore del marketing Bruno Bertero, ha reso noti i numeri del turismo suddivisi per macroambiti, cioè montagna, mare e città storiche, città e altre aree.

Montagna

I primi tre mesi dell’anno si giocano proprio qui. Com’è andata in questo 2017? Nelle zone del Tarvisiano (visitatissimo soprattutto da italiani), di Sella Nevea e di Passo Pramollo si nota un incremento del 11,7% per quanto riguarda gli arrivi e del 8,2% sulle presenze. I numeri della Carnia sono leggermente inferiori, ma in ogni caso con il segno più: +4,3% sugli arrivi, +3,3 % sulle presenze. Grandi soddisfazioni regalano anche Piancavallo e le Dolomiti Friulane con un +18,5% sugli arrivi e un +16,9 sulle presenze.

Mare

E’ innegabile: il mare continua a vincere il titolo di «prodotto» più amato dai turisti. Ad un giugno 2016 da dimenticare si contrappone un giugno 2017 davvero positivo. Grado e Lignano si riprendono, dopo un anno non particolarmente entusiasmante a causa delle criticità evidenziate sulle strutture, non adeguate. Per quanto riguarda i pubblici esercizi nel Comune di Grado si segnala, nel 2017, un +21% relativo agli arrivi e un + 20% sulle presenze, mentre nelle case a appartamenti privati un +45,4% e un +58,7%, dato destinato a crescere ulteriormente. Nel Comune di Lignano si viaggia sul +11,3% sulle presenze e +8,6% sulle presenze negli hotel, + 14,6 e +13,1, rispettivamente negli arrivi e nelle presenze, sulle case e appartamenti.

Città

La primavera si passa (anche) in città. E i risultati si vedono. Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine: crescono gli arrivi di turisti stranieri (+9,6%) e anche i numeri in termini assoluti, relativamente sia agli arrivi (oltre 37mila) che alle presenze (70mila) in città. Se Udine e Pordenone giocano una partita legata al businness e Gorizia sta «mettendo fuori la testa», la preferita è Trieste, con numeri in costante ascesa in tutti i comparti.