Majano: ‘resistono’ i cartelli del referendum di dicembre. Una strategia per contenere la spesa pubblica?

MAJANO – Si sa, in Italia – complice una instabilità politica strutturale – si vota spesso. Più che in ogni altro Paese d’Europa. Si vota così spesso che il Comune di Majano non ha ancora rimosso i pannelli elettorali nel capoluogo e nelle frazioni di Pers, Susans, Farla (nella foto) e San Tomaso.

Erano stato installati per il referendum costituzionale del 4 dicembre scorso e non sono stati tolti – pare – perché era in previsione il referendum, sui voucher poi superato dalla nuova legge. A questo punto probabilmente resteranno ancora lì – nonostante le perplessità di molti cittadini – in previsione delle elezioni politiche e regionali del prossimo anno. Insomma, a questo punto sì potrebbe pensare che la decisione di non rimuoverli sia mossa da strategie sul contenimento della spesa pubblica. Staremo a vedere.