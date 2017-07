Anap Confartigianato: Pene più severe per chi truffa gli anziani

UDINE - «Quando abbiamo gettato il sasso nello stagno tre anni fa con la campagna nazionale contro le truffe agli anziani non immaginavamo certo che le onde si sarebbero propagate tanto sollecitamente e diffusamente». Pietro Botti, presidente di Anap Confartigianato Fvg ha commentato così la proposta, ora al vaglio in Parlamento, di incrementare le pene nei confronti dei truffatori e di stabilire l’ordine di arresto per chi viene colto in flagrante. «Con la campagna contro le truffe agli anziani – prosegue Botti - abbiamo inteso prima di tutto portare avanti un’azione di prevenzione, basata principalmente sull’informazione attraverso riunioni e convegni su tutto il territorio. Il vademecum è stato, fin dall’inizio, il nostro materiale informativo per eccellenza, con consigli utili e modelli di comportamento in caso di truffe. Siamo stati sempre sensibili riguardo un fenomeno che purtroppo si diffonde assumendo forme sempre nuove e che colpisce, anche sul piano psicologico, la categoria più fragile della società: gli anziani».

Terza campagna nazionale

Si è arrivati alla terza edizione di ‘Più sicuri insieme’, la campagna contro le truffe agli anziani lanciata da Anap in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la Polizia. «Abbiamo avuto dei riscontri positivi – ha affermato Botti commentando i risultati dell’iniziativa -, come testimoniato dai numeri resi pubblici in occasione della presentazione della terza campagna nazionale, riscontri che si devono anche all’informazione capillare e all’eco mediatico di cui ha goduto l’iniziativa. Accanto all’azione di prevenzione, tuttavia – sottolinea Botti - che intendiamo allargare coinvolgendo le aziende associate a Confartigianato, è sempre più necessaria un’opera di repressione efficace». «L’iniziativa parlamentare persegue questo scopo e auspichiamo che la normativa venga sollecitamente approvata – ha concluso il presidente di Anap Confartigianato Fvg -. Di sicuro noi vigileremo affinché accada».