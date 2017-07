Apu Gsa Udine si prepara al ritiro precampionato

UDINE – È stato presentato nella mattinata del 27 luglio, in una delle sale del municipio di Gemona del Friuli, il ritiro precampionato dell’Apu Gsa Udine che vedrà i bianconeri guidati da coach Lino Lardo faticare dal 20 al 26 agosto. Sarà il secondo anno di seguito per la società udinese in quel di Gemona del Friuli, un sodalizio che testimonia l’ospitalità e la bontà delle strutture sportive presenti sul territorio comunale. Una conferma, inoltre, della volontà della società del presidente Pedone di rendere la propria prima squadra una espressione di tutto il territorio friulano e non solo di quello udinese, calamitando le attenzioni degli appassionati di basket dell’intero territorio.

Parola al coach

Nel corso della presentazione, coach Lardo ha anche ricordato che, oltre al ritiro precampionato, Gemona fu fondamentale per il brillante finale di stagione della Gsa in quanto ospitò anche un mini-ritiro in corso di campionato che permise ai giocatori di ricaricare le batterie. «Siamo tutti molto contenti di tornare a Gemona», ha rimarcato il g.m. Micalich, «una città che offre strutture sportive di primo livello. Speriamo che la conferma di questa sede per il ritiro ci porti fortuna, come già avvenuto la scorsa stagione che è stata molto positiva».

Il ritiro

La squadra sarà anche quest’anno ospite dell’Hotel Willy e potrà beneficiare delle strutture (palestra, palasport, piscina) messe a disposizione dall’amministrazione comunale del sindaco Paolo Urbani e dalla società sportiva Gemona Basket guidata da Alessandro Barbina. La Gsa arriverà il 20 agosto priva del plakmaker Veideman che dovrebbe raggiungere il ritiro solamente un paio di giorni più tardi in quanto impegnato con la propria nazionale nelle qualificazioni ai mondiali. E’ ancora da verificare la possibilità di disputare un’amichevole al termine del ritiro, come avvenuto lo scorso anno, più probabile che si svolgerà uno scrimmage che vedrà opposte due formazioni composte dagli stessi bianconeri. Prima del debutto in campionato, previsto per il 1° d’ottobre al Carnera contro la Fortitudo Bologna (anche se pare ci sia una richiesta di anticipo al sabato), gli uomini di coach Lardo saranno comunque impegnati in una serie di tornei e di amichevoli, a partire dal Lignano Basket dell’1-2 settembre (insieme a Trieste, Venezia e Treviso) ed al Grado Basket del 9-10 settembre (insieme ai croati dello Skrljevo, ad Agrigento e Trieste).