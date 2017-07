Colpo di scena in Confindustria Udine: salta la nomina di Petrucco

UDINE – Colpo di scena all’Assemblea dei delegati di Confindustria Udine. L’attesa elezione del nuovo presidente Piero Petrucco è saltata nonostante la designazione avvenuta una decina di giorni fa da parte del Consiglio direttivo.

Ecco come Confindustria Udine, in una nota, spiega quanto accaduto: «Il candidato designato, l’ingegnere Piero Petrucco, ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare tale designazione. Il presidente uscente Matteo Tonon, pertanto, ha deciso di rimanere in carica, esercitando la propria responsabilità associativa, dando seguito alle priorità dell’Associazione e impegnandosi a rimanere fino alla possibilità di un normale ripristino della conduzione dell’Associazione».

Una decisione maturata in seguito alla netta frattura venutasi a creare in Confindustria sul nome del nuovo presidente, frattura che nemmeno durante l’Assemblea si è riusciti a ricomporre. Che il clima fosse teso, tra gli industriali, lo dimostrano le dimissioni del presidente onorario Giovanni Fantoni da ogni carica, avvenuta proprio nella giornata di giovedì. Per ora, quindi, il ‘vuoto di potere’ venutosi a creare sarà ridotto con la permanenza a palazzo Torriani di Matteo Tonon. Almeno fino a quando non si riuscirà a trovare una convergenza tra gli associati su un nome da designare (questa volta in maniera compatta) alla presidenza.